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В Казани водитель насмерть сбил молодую косулю и скрылся с места ДТП
Сегодня на Оренбургском тракте водитель сбил молодую косулю и скрылся с места ДТП, животное погибло, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
По факту аварии возбуждено административное дело. На место происшествия выехал инспектор по Государственному надзору в сфере животного и растительного мира и особо охраняемых природных территорий РТ.
В данный момент водителя ищут.
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