В Казани водитель насмерть сбил молодую косулю и скрылся с места ДТП

Сегодня на Оренбургском тракте водитель сбил молодую косулю и скрылся с места ДТП, животное погибло, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По факту аварии возбуждено административное дело. На место происшествия выехал инспектор по Государственному надзору в сфере животного и растительного мира и особо охраняемых природных территорий РТ.

В данный момент водителя ищут.