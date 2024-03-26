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В Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину
Сегодня в Казани водитель «Москвича» сбил 62-летнюю женщину, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на пересечении Островского и Айдинова. По информации ГИБДД, 21-летний водитель уходил от столкновения со встречной Skoda, из-за чего сбил стоявшего на тротуаре человека.
В результате женщину с различными травмами госпитализировали.
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