В Казани водитель «Москвича» вылетел на тротуар и сбил женщину

Сегодня в Казани водитель «Москвича» сбил 62-летнюю женщину, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на пересечении Островского и Айдинова. По информации ГИБДД, 21-летний водитель уходил от столкновения со встречной Skoda, из-за чего сбил стоявшего на тротуаре человека.

В результате женщину с различными травмами госпитализировали.