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Новости Татарстана и Казани
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В Казани водитель Mitsubishi сбил мальчика и бабушку, которые стояли на тротуаре
Накануне вечером в Казани произошла авария, в которой пострадали пожилая женщина и мальчик, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Вечером на пересечении Ершова и Абжалилова водитель Mitsubishi, пытаясь уйти от столкновения с внедорожником, сбил на тротуаре 11-летнего школьника и 71-летнюю женщину.
В итоге ребенка госпитализировали с ушибом ноги, а женщину доставили в больницу с переломом тазовых костей.
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