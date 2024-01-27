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Происшествия 27 января 2024 10:15

В Казани водитель Mitsubishi сбил мальчика и бабушку, которые стояли на тротуаре

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Накануне вечером в Казани произошла авария, в которой пострадали пожилая женщина и мальчик, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Вечером на пересечении Ершова и Абжалилова водитель Mitsubishi, пытаясь уйти от столкновения с внедорожником, сбил на тротуаре 11-летнего школьника и 71-летнюю женщину.

В итоге ребенка госпитализировали с ушибом ноги, а женщину доставили в больницу с переломом тазовых костей.

#сбили ребенка
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