В Казани водитель Mitsubishi сбил мальчика и бабушку, которые стояли на тротуаре

Накануне вечером в Казани произошла авария, в которой пострадали пожилая женщина и мальчик, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Вечером на пересечении Ершова и Абжалилова водитель Mitsubishi, пытаясь уйти от столкновения с внедорожником, сбил на тротуаре 11-летнего школьника и 71-летнюю женщину.

В итоге ребенка госпитализировали с ушибом ноги, а женщину доставили в больницу с переломом тазовых костей.