В Казани водитель Lexus из-за дорожного конфликта выстрелил в другого водителя

Инцидент произошел сегодня около трех часов дня на односторонней дороге по улице Табеева в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, между водителями внедорожников Lexus и Renault произошел конфликт. В результате ссоры владелец японского автомобиля выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя Renault, после чего скрылся.

На место приехали медики скорой, которые оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Стоит отметить, что в момент конфликта в французском автомобиле находились двое детей – 7 и 14 лет. Они не пострадали.

«Сотрудники ППС задержали водителя Lexus. Он доставлен в отдел полиции ‘’Азино2’’», – уточнили в пресс-службе управления.

