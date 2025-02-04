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Происшествия 4 февраля 2025 16:33

В Казани водитель легковушки влетел в отбойник, пытаясь скрыться от ДПС

В Казани ночная погоня за «девяткой» закончилась ДТП. Как сообщают в городской Госавтоинспекции, сегодня примерно в час ночи на улице Михаиля Миля водитель «Лады» 9-й модели проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

Автоинспекторы преследовали нарушителя по улицам Михаила Миля и Петра Витера, затем в обратном направлении в сторону улицы Фатыха Амирхана.

На повороте возле дома №97 на улице Амирхана водитель не справился с управлением и влетел в отбойник. После этого нарушитель пытался скрыться задним ходом, но был пойман.

Выяснилось, что за рулем отечественной легковушки находился 21-летний житель Казани. При этом алкотектор показал, что молодой человек был пьян.

В отношении автомобилиста составили протоколы, легковушку отправили на спецстоянку.

#госавтоинспекция казани
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