В Казани водитель легковушки устроил массовую аварию и скрылся, есть пострадавшие

Сегодня в районе восьми часов вечера в Казани произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Установлено, что водитель Ford, следуя на пересечении улиц 100-летия ТАССР и Тульская, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Shaсman, под управлением 21-летнего водителя, и Daewoo, под управлением 38-летнего водителя. После этого виновник аварии скрылся с места ДТП.

В результате ДТП пострадали 19-летняя и 17-летняя пассажирки Ford, их увезли медики скорой помощи.