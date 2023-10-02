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Новости Татарстана и Казани
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В Казани водитель легковушки устроил массовую аварию и скрылся, есть пострадавшие
Сегодня в районе восьми часов вечера в Казани произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель Ford, следуя на пересечении улиц 100-летия ТАССР и Тульская, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик Shaсman, под управлением 21-летнего водителя, и Daewoo, под управлением 38-летнего водителя. После этого виновник аварии скрылся с места ДТП.
В результате ДТП пострадали 19-летняя и 17-летняя пассажирки Ford, их увезли медики скорой помощи.
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