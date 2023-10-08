Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани водитель легковушки, сдавая назад, сбил 16-летнего подростка и скрылся
Скопировать ссылку
Накануне на улице Тази Гиззата в Казани водитель «Лада», сдавая назад, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
В результате ДТП 16-летняя девушка получила травмы, после осмотра медиков ее отпустили домой.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2