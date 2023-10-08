В Казани водитель легковушки, сдавая назад, сбил 16-летнего подростка и скрылся

Накануне на улице Тази Гиззата в Казани водитель «Лада», сдавая назад, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП 16-летняя девушка получила травмы, после осмотра медиков ее отпустили домой.