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Руc Тат
Происшествия 8 октября 2023 19:38

В Казани водитель легковушки, сдавая назад, сбил 16-летнего подростка и скрылся

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Накануне на улице Тази Гиззата в Казани водитель «Лада», сдавая назад, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП 16-летняя девушка получила травмы, после осмотра медиков ее отпустили домой.

Фото: Госавтоинспекция Казани

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