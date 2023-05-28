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В Казани водитель легковушки сбил пешехода, который переходил на красный сигнал светофора
Накануне на улице Зорге в Казани 23-летний водитель «ВАЗ 2112» сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел накануне в 21.25. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки совершил наезд на мужчину, который переходил пешеходный переход на запрещающий знак светофора.
«В результате аварии 43-летнего пешехода госпитализировали», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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