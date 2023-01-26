В Казани водитель легковушки пострадал в лобовом столкновении с вахтовым автобусом
Сегодня на улице Тэцевская в Казани произошло ДТП с участием легковой иномарки и вахтового автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Напротив дома №3 водитель «Шевроле» лоб в лоб столкнулся с «ПАЗом», который двигался без пассажиров.
От удара у иномарки смяло капот, автобус тоже получил серьезные повреждения.
Водителя легкового автомобиля госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правого колена.