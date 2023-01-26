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Происшествия
26 января 2023  14:45
Алексей Новиков

В Казани водитель легковушки пострадал в лобовом столкновении с вахтовым автобусом

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Сегодня на улице Тэцевская в Казани произошло ДТП с участием легковой иномарки и вахтового автобуса, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напротив дома №3 водитель «Шевроле» лоб в лоб столкнулся с «ПАЗом», который двигался без пассажиров.

От удара у иномарки смяло капот, автобус тоже получил серьезные повреждения.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правого колена.

#ДТП #пострадал в аварии
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