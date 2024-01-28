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В Казани водитель легковушки не уступил дорогу Hyundai и попал в больницу
Накануне вечером на Чуйкова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, водитель «Лада»14-й модели при развороте по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai i40, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадал 55-летний водитель отечественной легковушки – с ушибами его доставили в больницу.
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