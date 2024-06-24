В Казани водитель «Лады» задним ходом сбил велосипедиста, пострадавший в больнице

Сегодня днем на улице Аббасова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель «Лады», имеющий 8-летний стаж вождения и три административных нарушения за последние два года, при движении задним ходом не обеспечил безопасность маневра и сбил приближавшегося к автомобилю велосипедиста.

Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.