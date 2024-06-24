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Происшествия 24 июня 2024 15:10

В Казани водитель «Лады» задним ходом сбил велосипедиста, пострадавший в больнице

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Сегодня днем на улице Аббасова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель «Лады», имеющий 8-летний стаж вождения и три административных нарушения за последние два года, при движении задним ходом не обеспечил безопасность маневра и сбил приближавшегося к автомобилю велосипедиста.

Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

#сбили велосипедиста
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