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В Казани водитель «Лады» задним ходом сбил велосипедиста, пострадавший в больнице
Сегодня днем на улице Аббасова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и велосипедиста, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель «Лады», имеющий 8-летний стаж вождения и три административных нарушения за последние два года, при движении задним ходом не обеспечил безопасность маневра и сбил приближавшегося к автомобилю велосипедиста.
Пострадавший был незамедлительно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
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