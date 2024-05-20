В Казани водитель «Лады» сбил перебегавшую дорогу 11-летнюю девочку

В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Как сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу подполковник полиции Артур Газизов, авария случилась напротив дома №96 по улице Ямашева.

«По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля "Лада" не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства без сопровождения взрослых», – рассказал Артур Газизов.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи девочку отпустили из медицинского учреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям о необходимости уделять самое пристальное внимание безопасности детей. Важно не оставлять их без присмотра вблизи проезжей части и других потенциально опасных мест, чтобы не допускать подобных трагических происшествий.