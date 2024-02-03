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Происшествия 3 февраля 2024 13:34

В Казани водитель «Лады» сбил девушку, которая переходила дорогу на зеленый

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В Казани девушка попала под колеса автомобиля, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На Вишневского, по предварительным данным, водитель «Лады» сбил 27-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате девушку госпитализировали с сотрясением головного мозга.

#дтп в казани
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