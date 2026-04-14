Происшествия 14 апреля 2026 10:10

В Казани водитель каршеринга наехал на светофор, уронил его и скрылся

В Казани водитель каршеринга наехал на столб на перекрёстке улиц Сафиуллина - Габишева, после чего столб упал, а водитель скрылся.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, неустановленный водитель Nissan Qashqai наехал на светофор вчера ночью, параллельно повредив дорожный знак. От наезда автомобиля опора светофора повредилась и упала на дорогу, создав затруднения для движения транспортного потока. Сам водитель с места ДТП скрылся. Сообщений о пострадавших не поступало.

В настоящий момент светофор с дороги убрали, а машину отправили на штрафстоянку. Водителя ищут.

#гаи #дтп с каршерингом #Казань
