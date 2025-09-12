news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 сентября 2025 13:21

В Казани водитель каршеринга без прав влетел в дерево и получил серьезные травмы

Читайте нас в
Телеграм

Рано утром на улице Светлой в Кировском районе Казани произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга Belgee.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, водитель каршеринга не выбрал безопасную скорость и врезался в дерево. При этом выяснилось, что в январе его лишили прав на 18 месяцев.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован.

В отношении нарушителя составили административные протоколы, авто отправили на спецстоянку.

#дтп в казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025