В Казани водитель каршеринга без прав влетел в дерево и получил серьезные травмы

Рано утром на улице Светлой в Кировском районе Казани произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга Belgee.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, водитель каршеринга не выбрал безопасную скорость и врезался в дерево. При этом выяснилось, что в январе его лишили прав на 18 месяцев.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован.

В отношении нарушителя составили административные протоколы, авто отправили на спецстоянку.