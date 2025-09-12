В Казани водитель каршеринга без прав влетел в дерево и получил серьезные травмы
Рано утром на улице Светлой в Кировском районе Казани произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга Belgee.
Как сообщает городская Госавтоинспекция, водитель каршеринга не выбрал безопасную скорость и врезался в дерево. При этом выяснилось, что в январе его лишили прав на 18 месяцев.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован.
В отношении нарушителя составили административные протоколы, авто отправили на спецстоянку.