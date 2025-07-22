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Происшествия 22 июля 2025 09:35

В Казани водитель иномарки, скрываясь от автоинспекторов, влетел в столб и съехал в кювет

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Накануне ночью в Казани на улице Центрально-Мариупольская автоинспекторы попытались остановить автомобиль Kia, за рулем которого находился 30-летний водитель.

Водитель проехал по улице Литвинова и выехал на улицу Камышинская. Во время движения мужчина потерял управление и влетел в фонарный столб, после чего автомобиль съехал в канаву.

На водителя составили протоколы об административных правонарушениях. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

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