В Казани водитель иномарки, скрываясь от автоинспекторов, влетел в столб и съехал в кювет

Накануне ночью в Казани на улице Центрально-Мариупольская автоинспекторы попытались остановить автомобиль Kia, за рулем которого находился 30-летний водитель.

Водитель проехал по улице Литвинова и выехал на улицу Камышинская. Во время движения мужчина потерял управление и влетел в фонарный столб, после чего автомобиль съехал в канаву.

На водителя составили протоколы об административных правонарушениях. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

