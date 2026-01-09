news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 9 января 2026 17:44

В Казани водитель иномарки сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Сегодня около 10 часов утра на улице Серова в Казани водитель автомобиля Volkswagen Polo проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 37‑летнюю женщину с ребенком. Они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, основной удар пришелся на женщину. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, за последние два года водитель семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Все штрафы он ранее оплатил.

