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Происшествия 15 апреля 2024 12:16

В Казани водитель иномарки сбил школьника и скрылся с места ДТП

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Сегодня утром на пересечении улиц Гагарина и Тунакова водитель Kia сбил 10-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 26-летний водитель за рулем Kia не уступил дорогу и сбил 10-летнего школьника на пешеходном переходе. После наезда автовладелец решил скрыться с места происшествия.

Фото: © ГИБДД Казани

«Водитель был установлен и привлечен к административной ответственности в ходе проведения мероприятий по розыску. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – сообщила начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.

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