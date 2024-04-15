В Казани водитель иномарки сбил школьника и скрылся с места ДТП

Сегодня утром на пересечении улиц Гагарина и Тунакова водитель Kia сбил 10-летнего школьника и скрылся с места ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, 26-летний водитель за рулем Kia не уступил дорогу и сбил 10-летнего школьника на пешеходном переходе. После наезда автовладелец решил скрыться с места происшествия.

Фото: © ГИБДД Казани

«Водитель был установлен и привлечен к административной ответственности в ходе проведения мероприятий по розыску. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», – сообщила начальник городского отделения пропаганды Алия Валиева.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.