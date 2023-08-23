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В Казани водитель иномарки сбил 6-летнего ребенка, когда он с папой переходил дорогу
Сегодня в Казани 6-летний ребенок попал под колеса иномарки, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
ДТП произошло у дома №97 по улице Амирхана. По предварительным данным, водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость и сбил мальчика, который с папой переходил проезжую часть.
Ребенок получил различные травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен из медучреждения домой.
Госавтоинспекция города Казани напоминает с 21 августа по 10 сентября проходит оперативно- профилактическое мероприятие «Внимание -Дети!» и просит как водителей, так и пешеходов быть бдительными и неукоснительно соблюдать ПДД.
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