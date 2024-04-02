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В Казани водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по зебре
В Казани водитель Toyota сбил на переходе девочку, сообщил врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов.
ДТП произошло сегодня в районе 14.45 у дома №8 по Оренбургскому тракту.
По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате подростка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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