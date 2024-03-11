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В Казани водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика, ребенка госпитализировали
Сегодня днем в Казани водитель иномарки сбил ребенка, сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Алия Валиева.
По предварительным данным, водитель Hyundai на Даурской улице не выбрал безопасную скорость и сбил 11-летнего ребенка.
В итоге мальчика с различными травмами доставили в больницу.
Напомним, что в Казани с 4 по 13 марта Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пешеход», нацеленное на профилактику нарушений ПДД водителями, не предоставляющими преимущества пешеходам, а также на предотвращение нарушений самими пешеходами.
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