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Происшествия 4 июня 2024 08:14

В Казани водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

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3 июня 2024 года в 14:30 напротив дома № 52 по улице Сибирский тракт произошло ДТП с участием ребенка, сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани полковник полиции Михаил Савин.

«По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Kia нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасный боковой интервал. В результате этого он совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде», – рассказал Савин.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Ребенок получил травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи девочку отпустили из медицинского учреждения.

Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому обеспечение их безопасности это задача не только сотрудников ГИБДД, но и всех взрослых, напоминают в ведомстве. Нельзя оставлять детей без присмотра в местах, которые могут быть для них опасными, особенно вблизи дорог. Каждый участник дорожного движения должен быть предельно внимательным и осторожным на дороге.

#сбили ребенка
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