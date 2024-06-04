В Казани водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на велосипеде

3 июня 2024 года в 14:30 напротив дома № 52 по улице Сибирский тракт произошло ДТП с участием ребенка, сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани полковник полиции Михаил Савин.

«По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Kia нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасный боковой интервал. В результате этого он совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде», – рассказал Савин.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Ребенок получил травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи девочку отпустили из медицинского учреждения.

Дети являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому обеспечение их безопасности – это задача не только сотрудников ГИБДД, но и всех взрослых, напоминают в ведомстве. Нельзя оставлять детей без присмотра в местах, которые могут быть для них опасными, особенно вблизи дорог. Каждый участник дорожного движения должен быть предельно внимательным и осторожным на дороге.