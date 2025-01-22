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Происшествия 22 января 2025 15:44

В Казани водитель иномарки проехал на красный и сбил двух женщин – обе госпитализированы

Сегодня в районе полудня возле дома №28 на улице Короленко в Казани сбили двух женщин. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Женщины пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда произошло ДТП. Как сообщает ведомство, водитель легкового автомобиля, проигнорировав красный сигнал светофора, не смог вовремя затормозить.

В итоге пострадавших женщин 31 и 39 лет доставили в городскую больницу №7.

#ДТП #дтп в казани #сбили пешеходов
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