В Казани водитель иномарки проехал на красный и сбил двух женщин – обе госпитализированы

Сегодня в районе полудня возле дома №28 на улице Короленко в Казани сбили двух женщин. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Женщины пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда произошло ДТП. Как сообщает ведомство, водитель легкового автомобиля, проигнорировав красный сигнал светофора, не смог вовремя затормозить.

В итоге пострадавших женщин 31 и 39 лет доставили в городскую больницу №7.