В Казани водитель и кондуктор автобуса помогли упавшей в обморок пассажирке

В Казани водитель и кондуктор автобуса 29-го маршрута пришли на помощь пассажирке, которая упала в обморок. Инцидент произошел в четверг. Об этом сообщает МУП «ПАТП №2».

Автобус двигался по своему обычному пути, когда недалеко от остановки «Энергетический университет» одна из пассажирок неожиданно потеряла сознание и упала прямо на стоящую рядом женщину.

Кондуктор Фируза сразу же подбежала к пассажирке. Через некоторое время девушка начала приходить в себя, ее аккуратно усадили на ближайшее свободное место. Кондуктор помогла ей расстегнуть куртку и открыла окна, чтобы в салон поступил свежий воздух.

Водитель автобуса Фуркат немедленно позвонил диспетчеру и вызвал скорую помощь. Пришлось ненадолго остановить маршрут, а всех пассажиров пересадили в другой автобус.

Благодаря слаженным действиям экипажа, медики прибыли буквально через пару минут. Осмотрев девушку, врачи решили доставить ее в больницу.