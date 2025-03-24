news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 24 марта 2025 11:08

В Казани водитель и кондуктор автобуса помогли беременной пассажирке, потерявшей сознание

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня утром в казанском автобусе №36 одна из пассажирок потеряла сознание. Инцидент произошел возле остановки «Ул. Восстания», сообщает МУП «ПАТП №2» в своем Telegram-канале.

Девушка села в автобус, но вскоре почувствовала недомогание и упала в обморок. Быструю реакцию проявил кондуктор Умед, который заметил случившееся и предупредил водителя. Он открыл окна, чтобы впустить свежий воздух, и помог девушке очнуться, предложив ей воду. Водитель Антон оперативно вызвал скорую помощь и, проконсультировавшись с диспетчером, временно приостановил движение автобуса, организовав пересадку пассажиров на другой транспорт.

Медицинская бригада прибыла буквально через несколько минут. После осмотра беременной пассажирки было принято решение о ее госпитализации для дополнительного обследования.

#помогли женщине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025