В Казани водитель и кондуктор автобуса помогли беременной пассажирке, потерявшей сознание

Сегодня утром в казанском автобусе №36 одна из пассажирок потеряла сознание. Инцидент произошел возле остановки «Ул. Восстания», сообщает МУП «ПАТП №2» в своем Telegram-канале.

Девушка села в автобус, но вскоре почувствовала недомогание и упала в обморок. Быструю реакцию проявил кондуктор Умед, который заметил случившееся и предупредил водителя. Он открыл окна, чтобы впустить свежий воздух, и помог девушке очнуться, предложив ей воду. Водитель Антон оперативно вызвал скорую помощь и, проконсультировавшись с диспетчером, временно приостановил движение автобуса, организовав пересадку пассажиров на другой транспорт.

Медицинская бригада прибыла буквально через несколько минут. После осмотра беременной пассажирки было принято решение о ее госпитализации для дополнительного обследования.