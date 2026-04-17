В Казани водитель грузовика уснул за рулем и влетел в столб ЛЭП, машину буквально смяло

В Казани водитель грузовика уснул и влетел в столб линии электропередач, после чего его машину смяло.

Как сообщили в Госавтинспекции Казани, 54-летний водитель из Нижнего Новгорода вез груз в один из супермаркетов Казани. Когда мужчина ехал по Краснококшайской, он уснул за рулем, съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП. Машину смяло по всему периметру, ее кузов оторвался и перекрыл две полосы движения.

Сам водитель не пострадал. Момент, когда у него закрылись глаза, он, по его словам, не помнит.

Последствия аварии устраняют до сих пор.