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В Казани водитель Genesis проехал на красный и врезался в здание бара
Авария произошла сегодня в районе двух часов дня на пересечении улиц Профсоюзная и Университетская. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Водитель автомобиля Genesis, который двигался в направлении Профсоюзной, проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с BMW, который двигался по Профсоюзной со стороны Пушкина, и врезался в здание бара.
В результате аварии водитель корейского кроссовера не пострадал. В свою очередь в BMW находился 3-летний ребенок, мальчика госпитализировали для медицинского осмотра.
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