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Руc Тат
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Происшествия 29 ноября 2023 15:08

В Казани водитель Genesis проехал на красный и врезался в здание бара

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Фото: © Соцсети

Авария произошла сегодня в районе двух часов дня на пересечении улиц Профсоюзная и Университетская. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Genesis, который двигался в направлении Профсоюзной, проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с BMW, который двигался по Профсоюзной со стороны Пушкина, и врезался в здание бара.

В результате аварии водитель корейского кроссовера не пострадал. В свою очередь в BMW находился 3-летний ребенок, мальчика госпитализировали для медицинского осмотра.

Фото: © Соцсети

Фото: © Соцсети

#дтп в казани
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