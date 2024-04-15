В Казани водитель «ГАЗели» сбил на зебре 15-летнего подростка и уехал

Сегодня в Казани водитель «ГАЗели» сбил 15-летнего мальчика, рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Алия Валиева.

«ДТП произошло вечером на Фучика. Водитель грузового авто, по предварительным данным, сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, а после уехал. Водителя установили и привлекли к административной ответственности, а подростка доставили с травмами в больницу», – рассказала Валиева.

Фото: © Городская Госавтоинспекция

Кроме того, несколькими часами ранее в ДТП пострадал еще один ребенок. На Такташа Subaru воехадась также в «ГАЗель». В результате травмы получил ребенок, который находился в иномарке.