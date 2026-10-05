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Происшествия 5 октября 2026 18:20

В Казани водитель Daewoo устроил массовое ДТП с пострадавшими и скрылся

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О массовом ДТП на Фермском шоссе в Казани сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, столкнулись три авто, а по всей дороге были разбросаны осколки. На участке образовалась большая пробка.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, неустановленный водитель Daewoo Matiz ехал по со стороны Оренбургского тракта и выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Калиной». От удара отечественный автомобиль отбросило в «Ниву», которая, в свою очередь, отлетела на встречку под «КАМАЗ».

Водителя «Лады» госпитализировали. Также травмы получил водитель «Нивы» – после осмотра врачами, он остался на месте ДТП. Daewoo скрылась.

#гаи #ДТП с пострадавшими #скрылся с места ДТП
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