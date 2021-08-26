В Казани во вторую смену предстоит учиться более чем 19 тыс. школьников

В Казани в новом учебном году во вторую смену предстоит учиться более чем 19 тыс. школьников. Это чуть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник Управления образования столицы РТ Ирек Ризванов на городском августовском педагогическом совете работников образования.

«Несмотря на то что каждый год строим большие школы, мы не можем уйти от второй смены. И ликвидировать вторую смену пока нет возможности. С этой проблемой сталкивается каждый растущий город. Даже в условиях таких вызовов наша задача – обеспечить качественным образованием каждого ребенка», – сказал докладчик.

В Казани 1 сентября откроются две многопрофильные школы – №11 «Унбер» в жилом комплексе «АртСити» и №188 «Бионика» – в микрорайоне «Салават Купере». В этом же микрорайоне на полную мощность начнет работать многопрофильная гимназия №189 «Заман».

Ризванов подчеркнул, что в этом году дети из ЖК «Салават Купере» смогут учиться по месту жительства. «На этот год по микрорайону вопрос закрыт. В 188-й школе еще есть свободные места, и в 189-ю школу родители могут устроить своих детей, – отметил он. – В Казани определены участки, где планируется построить образовательные организации, в том числе и школы. И в генплане они утверждены».

За 10 лет в столице Татарстана было построено 13 образовательных учреждений. В 2021 – 2022 учебном году в школу пойдут более 159 тыс. школьников, в том числе 20 тыс. первоклассников. 79 школ продолжат обучение в две смены. Это коснется чуть более 17% учащихся невыпускных классов.