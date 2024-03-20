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В Казани во второй раз стартовала спартакиада медработников
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия спартакиады медицинских работников города. Эти состязания станут отборочным этапом ежегодной республиканской спартакиады медработников Татарстана.
«Мы решили проводить спартакиаду полтора года назад. Глядя на ваши горящие глаза, улыбки, на то, как вы неистово поддерживали друг друга на прошлой спартакиаде, я считаю, это было очень верное решение. Уверен, что на этих соревнования все будет еще более насыщенно, эмоционально», – отметил заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Сотрудники лечебных учреждений Казани будут соревноваться в десяти видах спорта: шведской эстафете, плавании, бадминтоне, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, шахматах, киберспорте. Кроме того, пройдет товарищеский матч по хоккею между командой главных врачей и командой станции скорой медицинской помощи.
«Хочу поздравить вас с очередной спартакиадой, которая проходит уже второй год. На самом деле, это очень хорошая инициатива Управления здравоохранения. Спасибо большое работникам здравоохранения за то, что помогаете нам в проведении масштабных событий спортивной столицы России – города Казани. Ни одно соревнование, от чемпионата мира до чемпионата города или школы, не проходит без вашего участия», – добавил председатель Комитета по физической культуры и спорту Исполкома Казани Линар Гарипов.
Спортивные соревнования продлятся две недели. По общему зачету будут выявлены медицинские учреждения – победители. Главным судьей спартакиады стал заведующий кафедрой теории методики легкой атлетики и гребных видов спорта Поволжского университета спорта, спортивный судья Всероссийской категории по легкой атлетике Сергей Павлов.
«Уважаемые участники, разрешите вас поприветствовать от лица судей спартакиады. В свою очередь, мы, как судьи, обязуемся проводить честное и объективное судейство, создавать равные условия для всех участников спартакиады. Хочу пожелать вам удачи и честной борьбы», – заключил Сергей Павлов.
Уже сегодня, в первый день соревнований, в Казани пройдет турнир по волейболу среди женщин.
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