В Казани во второй раз стартовала спартакиада медработников

Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония открытия спартакиады медицинских работников города. Эти состязания станут отборочным этапом ежегодной республиканской спартакиады медработников Татарстана.

Фото: Марат Хафизов / Горздрав Казани

«Мы решили проводить спартакиаду полтора года назад. Глядя на ваши горящие глаза, улыбки, на то, как вы неистово поддерживали друг друга на прошлой спартакиаде, я считаю, это было очень верное решение. Уверен, что на этих соревнования все будет еще более насыщенно, эмоционально», – отметил заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Фото: Марат Хафизов / Горздрав Казани

Сотрудники лечебных учреждений Казани будут соревноваться в десяти видах спорта: шведской эстафете, плавании, бадминтоне, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, шахматах, киберспорте. Кроме того, пройдет товарищеский матч по хоккею между командой главных врачей и командой станции скорой медицинской помощи.

Фото: Марат Хафизов / Горздрав Казани

«Хочу поздравить вас с очередной спартакиадой, которая проходит уже второй год. На самом деле, это очень хорошая инициатива Управления здравоохранения. Спасибо большое работникам здравоохранения за то, что помогаете нам в проведении масштабных событий спортивной столицы России – города Казани. Ни одно соревнование, от чемпионата мира до чемпионата города или школы, не проходит без вашего участия», – добавил председатель Комитета по физической культуры и спорту Исполкома Казани Линар Гарипов.

Фото: Марат Хафизов / Горздрав Казани

Спортивные соревнования продлятся две недели. По общему зачету будут выявлены медицинские учреждения – победители. Главным судьей спартакиады стал заведующий кафедрой теории методики легкой атлетики и гребных видов спорта Поволжского университета спорта, спортивный судья Всероссийской категории по легкой атлетике Сергей Павлов.

Фото: Марат Хафизов / Горздрав Казани

«Уважаемые участники, разрешите вас поприветствовать от лица судей спартакиады. В свою очередь, мы, как судьи, обязуемся проводить честное и объективное судейство, создавать равные условия для всех участников спартакиады. Хочу пожелать вам удачи и честной борьбы», – заключил Сергей Павлов.

Фото: Марат Хафизов / Горздрав Казани

Уже сегодня, в первый день соревнований, в Казани пройдет турнир по волейболу среди женщин.