В Казани во время саммита БРИКС прекратят работу несколько отделов регистрации ТС

С 17 по 28 октября в Казани вводятся изменения в режим работы отделений регистрации отдела городской Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Пункт регистрации автомототранспортных средств на проспекте Победы, 214 не будет принимать граждан с 17 по 28 октября. Отделение № 1 на Оренбургском тракте, д. 5 прекратит прием граждан с 21 по 24 октября.

Кроме того, 23 октября не будет осуществляться выдача или продление свидетельств ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) на Тэцевской, д. 5.

При этом, отделение №2 на Тэцевской, 5; «ТТС» на Декабристов, 81В и Проспект Победы, 194; а также «КАН АВТО» на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209Б будут работать в обычном режиме.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что спланировать свой визит заранее и существенно сэкономить время при посещении регистрационных и экзаменационного подразделений можно, воспользовавшись порталом gosuslugi.ru.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана с 22 по 24 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.