В Казани во время ремонта водопровода рабочих завалило землей, один погиб

Фото: Прокуратура Татарстана

В Казани во время ремонта водопровода рабочих завалило землей.

Выяснилось, что во время ремонта водопровода на улице Коломенской в Казани на двух рабочих компании «РГ Стройгрупп» обвалился грунт.

В результате 23-летний мужчина погиб на месте, а 40-летнего мужчину – госпитализировали.

Прокуратура Московского района Казани организовала проверку.