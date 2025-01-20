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В Казани во время ремонта водопровода рабочих завалило землей, один погиб
В Казани во время ремонта водопровода рабочих завалило землей.
Выяснилось, что во время ремонта водопровода на улице Коломенской в Казани на двух рабочих компании «РГ Стройгрупп» обвалился грунт.
В результате 23-летний мужчина погиб на месте, а 40-летнего мужчину – госпитализировали.
Прокуратура Московского района Казани организовала проверку.
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