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Происшествия 20 января 2025 10:08

В Казани во время ремонта водопровода рабочих завалило землей, один погиб

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В Казани во время ремонта водопровода рабочих завалило землей, один погиб
Фото: Прокуратура Татарстана

В Казани во время ремонта водопровода рабочих завалило землей.

Выяснилось, что во время ремонта водопровода на улице Коломенской в Казани на двух рабочих компании «РГ Стройгрупп» обвалился грунт.

В результате 23-летний мужчина погиб на месте, а 40-летнего мужчину – госпитализировали.

Прокуратура Московского района Казани организовала проверку.

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