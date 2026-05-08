Происшествия 8 мая 2026 13:37

В Казани во время рейда поймали двух водителей-должников по налогам

В Казани во время рейда поймали двух водителей, имевших долги по налогам и штрафам.

Как рассказали в Госавтоинспекции РТ, рейд проводился совместно с УФССП по РТ. При помощи специальной системы «Паутина», позволяющей мгновенно определять задолженности автовладельцев, было проверено несколько десятков машин. У двух водителей нашли большие долги – их авто поместили на штрафстоянку.

«Подобные совместные рейды проводятся на регулярной основе для повышения дисциплины на дорогах и обеспечения исполнения судебных решений», – подчеркнули в ГАИ.

#гаи #Казань #долги за штрафы
