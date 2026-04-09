Происшествия 9 апреля 2026 14:06

В Казани во время рейда поймали более 60 таксистов-нелегалов

В Казани во время рейда поймали более 60 нелегальных водителей, сообщает Госавтоинспекция города.

Как рассказали в ведомстве, вчера в Казани прошло профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик». Его основная цель – снижение числа ДТП с участием водителей-мигрантов, которые из-за неполного знания российских правил дорожного движения создают аварийные ситуации на дороге.

По итогам рейда, к ответственности привлекли 61 водителя, из которых 12 были переданы полиции. Кроме того, 20 автомобилей, использовавшихся как такси, были помещены на штрафстоянку.

#гаи #нелегалы #таксисты
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

8 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
