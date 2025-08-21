В Казани во время рейда поймали 212 водителей автобусов за нарушения ПДД

Фото: «Татар-информ»

С 11 по 20 августа в Казани проходил рейд «Автобус», направленный на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием пассажиров автобусов. Автоинспекторы поймали 212 водителей автобусов, которые не соблюдали правила дорожного движения.

«За время проведения ОПМ «Автобус» был проверен 471 автобус, из них привлечено к административной ответственности 212 водителей автобусов», – рассказал заместитель начальника отдела - начальник отделения технического надзора ОТН и РАС Госавтоинспекции Казани, майор полиции Павел Назаров.

Среди основных нарушений: техническая неисправность автобуса – шесть материалов, неисправность тормозной системы, рулевого управления автобуса – 14 материалов, отсутствие тахографа или его неисправность – три материала.

Кроме того, 14 автобусов помещены на специализированную стоянку.

В ведомстве напомнили водителям автобусов: от ваших действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения.