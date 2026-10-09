В Казани во время рейда оштрафовали более 40 пешеходов и самокатчиков

Более 40 пешеходов и самокатчиков были оштрафованы во время рейда в Казани, сообщает Госавтоинспекция города.

Рейд был направлен на профилактику нарушений ПДД пешеходами, а также водителями средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и велосипедов. Было выявлено более 40 нарушителей, из которых 22 были курьеры-доставщики. Всем выписали штрафы.

«Дорога требует максимальной концентрации и дисциплины от каждого. Пренебрежение правилами – это не просто нарушение закона, это прямой риск для жизни и здоровья», – напоминают в ГАИ.