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Происшествия 9 октября 2026 11:32

В Казани во время рейда оштрафовали более 40 пешеходов и самокатчиков

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Более 40 пешеходов и самокатчиков были оштрафованы во время рейда в Казани, сообщает Госавтоинспекция города.

Рейд был направлен на профилактику нарушений ПДД пешеходами, а также водителями средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и велосипедов. Было выявлено более 40 нарушителей, из которых 22 были курьеры-доставщики. Всем выписали штрафы.

«Дорога требует максимальной концентрации и дисциплины от каждого. Пренебрежение правилами – это не просто нарушение закона, это прямой риск для жизни и здоровья», – напоминают в ГАИ.

#гаи #курьеры
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