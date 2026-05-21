В Казани во время рейда оштрафовали более 30 курьеров-велосипедистов.

Как сообщает Госавтоинспекция города, мероприятие было направлено на пресечение нарушений со стороны водителей самокатов и электровелосипедов. Особое внимание уделялось доставщикам – протоколы были составлены на 35 человек. Среди наиболее частых нарушений: игнорирование светофоров и дорожных знаков, пересечение переходов без спешивания и другие.

Помимо штрафов с нарушителями провели профилактические беседы.