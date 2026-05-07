В Казани за время рейда на штрафстоянку отправили 323 электросамоката

B Казани 323 электросамоката отправили на штрафстоянку.

Рейд идет уже третий день. Его проводит Госавтоинспекция Казани совместно с Исполнительным комитетом города. Вчера сообщалось, что было арестовано 240 единиц техники.

На штрафстоянку попали 193 самоката Whoosh, 119 – компании Urent и 11 велосипедов сервиса «Зеленый город». Нарушители оштрафованы на сумму до 2,5 тыс. рублей.

В ГАИ напомнили жителям города о важности соблюдения ПДД на всех видах транспорта, особенно на двухколесном.