Происшествия 7 мая 2026 14:40

В Казани за время рейда на штрафстоянку отправили 323 электросамоката

Рейд идет уже третий день. Его проводит Госавтоинспекция Казани совместно с Исполнительным комитетом города. Вчера сообщалось, что было арестовано 240 единиц техники.

На штрафстоянку попали 193 самоката Whoosh, 119 – компании Urent и 11 велосипедов сервиса «Зеленый город». Нарушители оштрафованы на сумму до 2,5 тыс. рублей.

В ГАИ напомнили жителям города о важности соблюдения ПДД на всех видах транспорта, особенно на двухколесном.

#гаи #рейд гибдд
