В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 160 электросамокатов

В Казани прошел профилактический рейд, во время которого на штрафстоянку отправили 160 самокатов. Как рассказали в Госавтоинспекции города, с начала года в Казани было уже 4 ДТП с самокатами, в которых пострадали 2 человека.

Рейд прошел совместно с Исполнительным комитетом Казани. На штрафстоянку попали 139 самокатов Whoosh, 38 – компании Urent и 3 велосипеда сервиса «Зеленый город». На нарушителей возбуждены административные дела.

В ГАИ призвали жителей города соблюдать ПДД на всех видах транспорта, и особенно на двухколесном.