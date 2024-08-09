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В Казани во время разворота автоледи сбила мотоциклиста, мужчину госпитализировали
На пересечении улиц Чистопольская и Абсалямова в Казани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Инцидент случился вчера, когда 36-летняя женщина за рулем Haval совершала разворот на перекрестке. По предварительным данным, водитель не удостоверилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении.
Мотоциклистом оказался 27-летний мужчина с 10-летним стажем вождения. В результате столкновения он получил травмы, потребовавшие госпитализации. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
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