В Казани во время разворота автоледи сбила мотоциклиста, мужчину госпитализировали

На пересечении улиц Чистопольская и Абсалямова в Казани произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент случился вчера, когда 36-летняя женщина за рулем Haval совершала разворот на перекрестке. По предварительным данным, водитель не удостоверилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении.

Мотоциклистом оказался 27-летний мужчина с 10-летним стажем вождения. В результате столкновения он получил травмы, потребовавшие госпитализации. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.