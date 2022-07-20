В Казани во время потасовки у компьютерного клуба случайно ранили прохожего

Инцидент произошел накануне поздно вечером у компьютерного клуба на улице Павлюхина в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее супругу выстрелили в спину из предмета, похожего на пистолет.

Как рассказала заявительница, ее супруг вечером приехал с тренировки и припарковал автомобиль. Возле клуба он увидел группу ребят – 8-9 человек – которые зашли в заведение. Через некоторое мужчина заметил, что парни выходят из здания, и почти сразу услышал хлопки и звук бьющегося стекла. Почти сразу он почувствуй, что что-то попало ему в спину. Пострадавший подумал, что в него стреляли, и зашел клуб, однако там выяснить ничего не смогли. мужчина обратился за помощью к медикам. Ему был поставлен диагноз «ссадина, ушиб мягких тканей грудной клетки слева».

Как было установлено полицейскими, несколько молодых людей зашли в компьютерный клуб, где позвали на разговор одного из посетителей. На улице между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого посетитель салона выстрелил несколько раз.

Стрелявший был установлен и задержан полицейскими, им оказался 21-летний житель Казани. Пистолет, из которого стрелял молодой человек, был изъят.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

