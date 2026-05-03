В Казани во время КазаньФорума пройдут чемпионаты по корэшу и прыжкам в воду, а также матч РПЛ

С 12 по 17 мая 2026 года в Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» для жителей и гостей республики организуют спортивную программу с крупнейшими турнирами всероссийского и международного уровня, сообщили организаторы.

С 15 по 18 мая в древнем городе Болгар пройдет чемпионат СНГ по национальной борьбе корэш, в котором примут участие более 100 сильнейших борцов из стран СНГ, которые разыграют медали в 11 весовых категориях. Турнир завершится гала-матчем в рамках съезда «Изге Болгар жыены» – одного из центральных событий культурной программы форума.

С 15 по 20 мая в Казани во Дворце водных видов спорта состоится чемпионат России по прыжкам в воду с участием около 200 ведущих спортсменов страны, включая олимпийцев и призеров мировых и европейских первенств. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в чемпионате Европы в Париже.

Дополнит программу матч Российской Премьер-лиги: 17 мая на «Ак Барс Арене» встретятся «Рубин» и «Пари НН». Начало встречи запланировано на 18:00. Для болельщиков подготовлена развлекательная программа: выступление популярного исполнителя татарской эстрады, автограф-сессии с игроками, розыгрыши призов, интерактивные площадки, мастер-классы и детские зоны. На площадке деловой программы форума в МВЦ «Казань Экспо» будет работать стенд «Рубина» с активностями.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отметил, что подобные спортивные мероприятия традиционно являются важной частью форума. В этом году на одной площадке объединяются как национальные виды спорта, так и олимпийские дисциплины. Это не только демонстрация высокого уровня организации соревнований, но и инструмент укрепления международного сотрудничества и продвижения традиционных ценностей, добавил он.

Полная программа доступна на официальном сайте форума. Оператором выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».