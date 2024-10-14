В Казани во время БРИКС планируют организовать дежурные группы в детсадах

Из-за ограничений движения на определенных улицах Казани некоторые родители могут столкнуться с проблемой доставки детей в детский сад. В связи с этим в дошкольных учреждениях хотят организовать дежурные группы: их необходимость определят по результатам опроса, который проведут среди родителей, сообщила на деловом понедельнике замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

«Для родителей, которые найдут возможность оставить детей дома в период проведения саммита, предусмотрен перерасчет оплаты за пропущенные дни», - уточнила она.

Она также напомнила, что осенние каникулы в школах начнутся с 21 октября и продлятся до 29 октября. В это время в них будут работать только административные команды. Учреждения дополнительного образования также временно приостановят свою деятельность. Работа сотрудников будет организована в дистанционном формате. Студенты вузов и ссузов будут обучаться в дистанционном формате до 27 октября.

«Учреждения социальной политики будут работать в режиме свободного посещения. Дома культуры, муниципальные библиотеки и музейный комплекс Казани приостановят свою работу с 22 по 24 октября. Занятия в рамках проекта “Жизнелюб” в этот период будут переведены на дистанционный режим во всех учреждениях», - добавила Сагитова.

Спортивные школы продолжат принимать юных спортсменов по обычному графику работы. Учебно-тренировочный процесс спортивных школ, расположенных в Вахитовском районе, временно приостановлен.