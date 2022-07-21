В Казани вновь снесут незаконные торговые точки, заборы и гаражи

Власти Казани демонтируют 16 торговых объектов, автофургонов и павильонов, а также гаражи, помещения охраны и другие самовольно установленные объекты в разных районах города. Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Так, незаконно установленные гаражи находятся на улицах Авангардной и Промысловой. Собственникам дают время на добровольный демонтаж построек, иначе в срок до 29 июля их снесут в принудительном порядке. Затем объекты будут вывезены на хранение в пункт по улице Ферма-2, д. 79, корп. 2.

На территории Ново-Савиновского и Авиастроительного района были обнаружены самовольно размещенные пункты охраны, биотуалет, заборы и бытовка. Собственникам дается пять дней для самостоятельного вывоза незаконных объектов, в противном случае они подвергнутся принудительному демонтажу в течение 90 дней со дня публикации постановления.

Торговые точки, автофургоны и павильоны, находящиеся на улицах Фучика, Черкасова, Мавлютова, Заслонова, Адоратского, маршала Чуйкова, Абсалямова и другие будут принудительно демонтированы в срок с 19 июля до 16 октября.