В Казани вновь пройдет акция по пристройству собак «Лапа дружбы»

В воскресенье, 5 июня, в Казани вновь состоится благотворительная акция «Лапа дружбы». Гости смогут увидеть показательные выступления собак из приюта «Зооцентр» и даже, возможно, обрести домашнего любимца. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Мероприятие стартует в 10.00 на площадке для выгула собак, где специалисты расскажут о подопечных приюта. Затем через час начнется лекция об уходе за собакой, которую проведут представители казанского груминг-салона. В 12.30 гостей акции ожидают показательные выступления с дрессировкой собак, а с 13.00 до 14.00 — лекция «Приемная собака: как помочь адаптироваться в семье» от кинолога Марии Ткачевой.

Все желающие смогут подарить корм, лекарства либо другие необходимые вещи для приюта. Помимо этого, на площадке откроется ярмарка натурального корма и лакомств для животных.

Также участники мероприятия смогут забрать понравившуюся собаку домой. «Зооцентр» подарит им корм для животного на неделю.

Так, за прошлый год из приюта к новым хозяевам отправились 406 собак — подопечных «Зооцентра», из которых 38 уехали в новый дом прямо с благотворительных акций.