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В Казани вновь продлили ограничение движения по улице Кутуя
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В Казани в очередной раз продлили ограничение движения по улице Аделя Кутуя. Мера принята на время закольцовки водопровода, уточнили в мэрии столицы Татарстана.
До 30 апреля перекрыт участок проезжей части рядом с домом №104.
Это ограничение, напомним, действует еще с 2023 года и неоднократно продлевалось. Однако на этот раз есть изменение — в предупреждении больше не фигурирует участок дороги по проспекту Камалиева.
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