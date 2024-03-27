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Общество 27 марта 2024 15:32

В Казани вновь продлили ограничение движения по улице Кутуя

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В Казани в очередной раз продлили ограничение движения по улице Аделя Кутуя. Мера принята на время закольцовки водопровода, уточнили в мэрии столицы Татарстана.

До 30 апреля перекрыт участок проезжей части рядом с домом №104.

Это ограничение, напомним, действует еще с 2023 года и неоднократно продлевалось. Однако на этот раз есть изменение — в предупреждении больше не фигурирует участок дороги по проспекту Камалиева.

#ограничение движения #водопровод
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