В Казани вновь открылся круглосуточный пункт вакцинации

Мобильный пункт вакцинации на территории городской клинической больницы №7 Казани возобновил свою работу. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте медучреждения.

С сегодняшнего дня пункт вновь продолжил работу после 20.00, медики будут прививать всех желающих от коронавируса круглосуточно, без предварительной записи – по живой очереди.

В седьмой больницы отметили, что все вакцины есть в наличии.

«Для удобства горожан во время ожидания предусмотрена теплая палатка с сиденьями», – отметили в клинике.

В казанской больнице заметили, что вакцинация в первой поликлинике проводиться не будет.