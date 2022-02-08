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Здоровье
8 февраля 2022  23:16
Эвелина Киселёва

В Казани вновь открылся круглосуточный пункт вакцинации

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Мобильный пункт вакцинации на территории городской клинической больницы №7 Казани возобновил свою работу. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте медучреждения.

С сегодняшнего дня пункт вновь продолжил работу после 20.00, медики будут прививать всех желающих от коронавируса круглосуточно, без предварительной записи – по живой очереди.

В седьмой больницы отметили, что все вакцины есть в наличии.

«Для удобства горожан во время ожидания предусмотрена теплая палатка с сиденьями», – отметили в клинике.

В казанской больнице заметили, что вакцинация в первой поликлинике проводиться не будет.

#коронавирус #вакцинация
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