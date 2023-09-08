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Новости Татарстана и Казани
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В Казани вновь ограничат проезд по ул.Магистральной
С 15 сентября в Казани ограничат движение по ул.Магистральной. Мера принята на время строительства сетей напорной канализации, объяснили в мэрии столицы РТ.
Ограничение продлится до 21 октября. На этот период частично закроют движение транспорта рядом со зданием №77 корпус 4.
Напомним, что на другом участке этой улицы тоже действует ограничение. До 10 октября полностью перекрыты тротуар и местный проезд и частично проезжая часть рядом с домом №12 по ул.Лейтенанта Красикова.
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