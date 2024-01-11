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В Казани вновь демонтируют незаконные гаражи
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Власти Казани распорядились демонтировать незаконно установленные гаражи по ул. Чехова. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Объекты рядом с домом №51, собственники которых не установлены, были выявлены в период с 2019 по 2022 год.
Владельцы смогут провести демонтаж самостоятельно — на это им отводится время до 25 января. В противном случае до 30 апреля их снесут принудительно.
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