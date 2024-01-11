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Общество 11 января 2024 11:19

В Казани вновь демонтируют незаконные гаражи

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Власти Казани распорядились демонтировать незаконно установленные гаражи по ул. Чехова. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Объекты рядом с домом №51, собственники которых не установлены, были выявлены в период с 2019 по 2022 год.

Владельцы смогут провести демонтаж самостоятельно — на это им отводится время до 25 января. В противном случае до 30 апреля их снесут принудительно.

#гаражи #демонтаж
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