В Казани вновь демонтируют незаконные гаражи

Власти Казани распорядились демонтировать незаконно установленные гаражи по ул. Чехова. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Объекты рядом с домом №51, собственники которых не установлены, были выявлены в период с 2019 по 2022 год.

Владельцы смогут провести демонтаж самостоятельно — на это им отводится время до 25 января. В противном случае до 30 апреля их снесут принудительно.